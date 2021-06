Emotioneel geel

Frank de Boer die in de spiegel kijkt, daar word je niet warm van. Wellicht is de man in staat tot zelfreflectie, maar wie wil het weten? Nee, dan de tranen van een kleinzoon, de vingerwijzing naar een gestorven grootvader. Juist het bibberend uitgesproken ‘granddaddy’ voor de microfoon na de zondag gewonnen tweede etappe van de Tour de France, was zo ontroerend.

Ten eerste omdat Mathieu van der Poel helemaal niet zo van het ‘wenen’ is, huilen zal deze tussen Nederland en Frankrijk gevormde renner, die vrijwel altijd in België woonde, nooit zeggen. Ten tweede omdat er in het steenkolen-Engels van al die jongens die een etappe winnen (‘ei lijk furst to senk mai tiem meets’) iets vertederends hulpeloos zit, een EU en VN zoals die ..