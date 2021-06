Omzet supermarkten keldert na uitschakeling Oranje op EK

Amsterdam

Kortom: in het nationale verwerkingsproces spreken vooral de koopman en de dominee. De extra omzet voor supermarkten per wedstrijd van Oranje is ongeveer 10 miljoen. Bier, borrelnootjes en gebak. Nu Nederland de kwartfinale, halve finale en finale mist, verdampt dus ook een gehoopte omzet van 30 miljoen euro.

Supermarkten Albert Heijn en Jumbo stoppen direct met hun Oranje-reclames. Jumbo meldt dat haar ‘juichcape’ een groot succes was. En ook de stickers en tattoos die AH aanbood, zijn allemaal op. Hun focus verschuift naar de ‘sportzomer’ die nog komt, met onder andere de Olympische Spelen. Ook de Grand Prix in Zandvoort komt eraan, waar naar velen hopen Max Verstappen zal schitteren - die op dit moment leider is in het wereldk..

