Een troost na ‘Tsjechië’: het kan altijd erger

De uitschakeling tegen Tsjechië, zondag, was pijnlijk, maar het kan altijd erger: op 29 juni 2000 verliet Oranje op ongeëvenaard wrede wijze het EK dat in eigen land werd afgewerkt. Voormalig international Boudewijn Zenden blikt terug op het strafschoppendrama tegen Italië.

Eindhoven

Precies 21 jaar geleden begon het ook aardig voor Nederland, dat zich in de groepsfase ontdeed van Tsjechië (1-0), Denemarken (3-0) en Frankrijk (3-2). Tegen de Tsjechen voorkwam notabene Frank de Boer in de slotfase met een rake strafschop puntenverlies. Twee jaar eerder, in 1998, was Frankrijk decor geweest van een wereldkampioenschap waarop Nederland zichzelf uitstekend had gemanifesteerd. Bondscoach Guus Hiddink smeedde een ingespeeld gezelschap dat bestond uit spelers als Jaap Stam, Edwin van der Sar, Edgar Davids, Phillip Cocu, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Marc Overmars, de gebroeders De Boer en ook Zenden.

Dat Oranje net als in 1996 en 1998 de aftocht zou blazen na een verloren strafschoppenserie, kwam nog niet in de..

