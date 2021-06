Nederlander in geel Tour, tranen voor zijn opa

De Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft de tweede etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. En dat niet alleen, ook de gele trui rust vandaag om de schouders van de Nederlander, net als dat bij zijn vader Adrie het geval was in 1984. De 26-jarige Van der Poel was in Mûr-de-Bretagne veruit de sterkste van het peloton en pakte onderweg genoeg winstseconden om het geel te veroveren. Bij het passeren van de finish wees zijn vinger naar boven. Het was een eerbetoon aan zijn opa Raymond Poulidor die in 2019 overleed. Poulidor werd drie keer tweede en vijfmaal derde in het eindklassement van de Franse wielerronde, maar droeg nooit het geel. ‘Het was fantastisch geweest als hij hier met mij had gestaan. Dan was het nog zoveel mooier geweest’, sprak Van der Poel, die zijn tranen niet kon bedwingen. ‘Dit is een droom die uitkomt.’ Zaterdag won wereldkampioen Julian Alaphilippe de eerste etappe. De Nederlandse Demi Vollering was de sterkste bij La Course, de eendaagse wielerkoers voor vrouwen. <