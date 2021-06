Een glimlach en een opgestoken duim

nationaliteit: Franse

speelt bij: Chelsea

Mateloos populair is de Fransman N’Golo Kanté, al was het al vanwege zijn glimlach en nimmer aflatende toewijding en doorzettingsvermogen. De middenvelder is onverstoorbaar, ook op dit EK voetbal. Vanavond speelt hij met zijn land in de achtste finale tegen Zwitserland.

Boekarest

Nog geen maand geleden speelde de 30-jarige Kanté de Champions League-finale. Met Chelsea versloeg hij Manchester City en de Fransman van Malinese afkomst was dé man van de wedstrijd. Met zijn loopvermogen en het vernuft om iedere keer op de goede plek te staan, brak hij het spel van City af.

Nee, Kanté is niet de man van goals en verfijnde passes, maar zijn status als topspeler heeft hij inmiddels wel verworven. Waar zijn pl..

