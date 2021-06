Het was gewoonweg ontroerend, vorige week zaterdag. Arjen Robben deed een helft mee aan een wedstrijd van FC Groningen JO18, tegen de onder de achttieners van FC Utrecht. Alle spelers hadden nog niet de helft van zijn leeftijd, maar hij genoot dan ook voor twee. Niemand houdt zo verschrikkelijk veel van voetbal als Arjen Robben. Niet om naar te kijken, maar om zelf te doen. FC Groningen-trainer Danny Buijs en Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van de club uit de Martinistad, willen hem graag nog een jaar houden.

Had hij mee gemoeten naar het EK? Frank de Boer, bondscoach van Oranje, vond van niet. Maar waarom niet de zinnen gezet op het WK voetbal in Qatar? Dat is van 21 november tot en met 18 december 2022. Robben is dan 3..