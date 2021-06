Tsjechië schakelt teleurstellend Oranje uit op EK voetbal

Het Nederlands Elftal is zondagavond uitgeschakeld op het EK voetbal. Tsjechië won in de achtste finale dik verdiend met 0-2. Een rode kaart van Matthijs de Ligt deed de wedstrijd kantelen, al maakte Oranje geen moment een sterke indruk.

Boedapest

De rode loper was uitgelegd. Niet Portugal, maar Tsjechië werd de tegenstander van Oranje op dit EK voetbal. Appeltje, eitje, zo dacht (bijna) heel Nederland - de halve finale in Londen moest haalbaar zijn. Maar die prognoses kunnen de prullenbak in. Het Nederlands elftal was zondagavond in Boekarest kansloos tegen een hardwerkend en stug Tsjechië. Dat Oranje binnen de negentig minuten geen schot op doel van de Tsjechen loste, was misschien wel de meest zeggende statistiek.

Een paar minuten - het was na zo’n zeven minuten spelen in de tweede helft - deed de wedstrijd volledig kantelen. Donyell Malen liep na een goede actie alleen op doelman Vaclík af. Hij moest scoren, maar deed dat niet. Niet veel later struikelde verdediger Mat..

