Vroom voetbal is nog geen happy end

Amsterdam

De bundel Voetbal in Europa van Erik Brouwer stuitert van de vergeten of bijna vergeten verhalen. De stijl is zo zwierig dat de foto’s achterwege konden blijven. Wat valt er te grasduinen voor de christelijke lezer? ‘Hmmm, er staat niet veel religie in’, zegt Brouwer in eerste instantie. Maar dat valt mee. In drie hoofdstukken speelt geloven een grote rol.

Foot en Ball

Erik Brouwer (1972) is freelance schrijver en journalist. Zijn artikelen over maffia, rechtszaken en sport verschijnen in dag- en weekbladen en in de voetbal- en wielertijdschriften Hard Gras en De Muur. Eerder schreef hij al de boeken Spartacus. De familiegeschiede..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .