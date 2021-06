Tsjechië voetbalt tegen Oranje én herdenkt zondag de slachtoffers van het communisme

27 juni is de dag waarop Nederland in de kwartfinales van het EK voetbal tegen Tsjechië speelt. 27 juni is ook de dag waarop de Tsjechen de slachtoffers van de communistische dictatuur in hun land herdenken.

Herdenking van de zeventigste sterfdag van Milada Horáková in 2020. 'Vermoord door de communisten' staat er in het Tsjechisch op het doek.

Amersfoort

Het Nederlands elftal speelt op zondag 27 juni in de kwartfinales tegen Tsjechië. In Nederland heeft die datum geen bijzondere betekenis, in Tsjechië wel. Op 27 juni worden daar de slachtoffers van het communisme herdacht. Tsjechoslowakije, waartoe Tsjechië tot 1 januari 1993 behoorde, was van 1948 tot 1989 een communistische dictatuur. De dag waarop de slachtoffers worden herdacht, heeft een officiële status. De wedstrijd tegen Oranje vindt plaats op de ‘Herdenkingsdag voor de Slachtoffers van het Communistische Regime’. De dag is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de Nederlandse Dodenherdenking.

27 juni is geen willekeurige datum. Op die dag in 1950 werd de socialiste en strijdster voor vrouwenrechten Milada Horáková (48) ..

