Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome is nu een ‘goedbetaalde’ knecht

Hij rijdt inmiddels meer achter het peloton dan ervoor. Toch denkt viervoudig Tourwinnaar Chris Froome (36) niet aan stoppen. ‘Hoe meer kritiek ik te verduren krijg, hoe groter de motivatie is om nog meer te doen.’ Froome is er deze Tour, die zaterdag start, ‘gewoon’ weer bij.

Er waren tijden dat Froome niet eens op zijn fiets hoefde te zitten om voorin mee te draaien in een Touretappe. Wie herinnert zich niet een rennende Froome op de flanken van de Mont Ventoux? Dat was in 2016, toen het vehikel van de Brit het begaf bij een val over een motor tussen een kolkende mensenmassa. Het deerde de in Kenia geboren renner niet: hij won de Tour de France, net als hij dat deed in 2013, 2015 en 2017.

Vandaag de dag is Froome vaker achter het peloton te vinden dan dat ‘ie er voor fietst. Zo werd de 36-jarige Brit in de Critérium du Dauphiné 47e; en dat terwijl wielerploeg Israel Start-Up Nation grote plannen had met Froome: hij zou gaan voor een vijfde eindzege in de Tour. Dat blijkt achteraf gezien ijdele hoop...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .