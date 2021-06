Respect? Ja. Vrienden? Neen

De Tourorganisatie heeft het goed gezien: als Wout van Aert (26) en Mathieu van der Poel (26) in orde zijn, maken ze een goede kans om de eerste Touretappe te winnen en dus het geel te pakken. Tussen startplaats Brest en finishplaats Landerneau gaat het op en neer, waarbij de finish is getrokken op de Côte de Fosse, een klim van drie kilometer aan gemiddeld 5,6 procent. Explosiviteit is gevraagd, snelheid in de slotmeters ook. Ideaal werk voor Van Aert en Van der Poel. En ja, hoe goed de rest ook is, alle ogen zullen toch echt vooral gericht zijn op Wout en Mathieu … en oké, voor de Fransen: ook Julian Alaphilippe maakt kans.

Auteur en sportjournalist Wiep Idzenga heeft de twee wielrenners in het boek Het Duel onder een vergrootg..

