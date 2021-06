De olympische sporters die uitgeschakeld of klaar zijn op de Olympische Spelen, worden op het strand van Scheveningen onthaald. Het ‘Olympic Festival’ in Scheveningen moet het Holland Heineken House vervangen. Opnieuw mogen uitgeschakelde sporters niet op de Spelen blijven.

Yorick de Groot tijdens de Continental Cup Final Beachvolleybal. Het toernooi was de laatste mogelijkheid voor deelnemers om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Scheveningen

Dat heeft het NOCNSF woensdagmiddag bekendgemaakt op een persconferentie in Scheveningen. Het Holland Heineken House, al sinds 1992 de stamkroeg voor meegereisde Nederlandse sportfans en het podium voor het huldigen van de sporters, zal tijdens de Olympische Spelen deze zomer in Tokio ontbreken. Buitenlandse sportliefhebbers zijn vanwege de uitbraak van het coronavirus namelijk niet welkom in Japan.

In plaats daarvan wordt op het strand van Scheveningen een festivalterrein gebouwd, waar bezoekers naar de olympische sportwedstrijden kunnen kijken, of zelf kunnen sporten. Het NOCNSF heeft het alternatieve Heineken House gebombardeerd tot Team NL Olympic Festival.

Olympische sporters die hun gouden plak al bin..

