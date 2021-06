‘Vrome voetballer’ en ‘lieve jongen’

nationaliteit Duitse

speelt bij Bayern München

Zijn ouders vernoemden Joshua Kimmich (26) naar de Jozua uit de Bijbel. Net als zijn naamgenoot ontwikkelt Kimmich zich steeds meer tot de leider van zijn ploeg.

Het zat de vader van Joshua Kimmich toch niet lekker. Nadat Pep Guardiola, in 2016 nog trainer van de Duitse topclub Bayern München, Kimmich al eerder ‘mijn zoon’ had genoemd tijdens een persconferentie, sprak hij later over ‘die lieve, lieve jongen’ als een goede optie in de verdediging van Bayern. Moest Kimmich senior zich zorgen gaan maken? Wilde Guardiola de serieuze strijd met hem aangaan als vaderfiguur?

Kimmich junior kon zijn biologische vader geruststellen: hij had de uitspraken van Guardiola ook wat ongemakkelijk gev..

