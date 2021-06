Ongeslagen Oranje treft mogelijk Portugal in de achtste finale

Het Nederlands elftal heeft zich maandag in de Johan Cruijff Arena op adequate wijze ontdaan van Noord-Macedonië. De manschappen van bondscoach Frank de Boer wonnen met 3-0 en zagen aanvoerder Georginio Wijnaldum twee keer scoren.

Amsterdam

Oranje was met zes punten uit twee duels reeds geplaatst voor de achtste finale en greep de match tegen het uitgeschakelde Noord-Macedonie aan om twee verschillende speelstijlen te testen. De eerste helft, die een 1-0 voorsprong opleverde door een doelpunt van Memphis Depay, speelde het team in het vertrouwde 5-3-2 systeem. Zonder overdreven te imponeren counterde Oranje bij vlagen aardig. PSV-aanvaller Donyell Malen, die Wout Weghorst verving, was na 25 minuten verantwoordelijk voor de assist op Depay.

Noord-Macedonië was bij vlagen gevaarlijk en zag al vroeg een doelpunt onterecht afgekeurd. Veteraan Goran Pandev mikte op de paal en verzuimde daarmee zijn allerlaatste optreden als beroepsvoetballer met een treffer op te luister..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .