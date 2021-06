Voetballers Denemarken krijgen boost van bezoek Eriksen

Er wordt weer meer gelachen en gedold bij de training van Denemarken. De voetballers hebben een flinke boost gekregen van het bezoek van teamgenoot Christian Eriksen vrijdag. De 29-jarige middenvelder, die in de eerste groepswedstrijd vorige week zaterdag werd getroffen door een hartstilstand, mocht vrijdag het ziekenhuis in Kopenhagen verlaten. Op weg naar huis bezocht hij eerst zijn medespelers van het Deense elftal.

‘Het was fantastisch om hem weer te zien en dan met onze eigen ogen en niet alleen via een beeldscherm’, zei middenvelder Andreas Skov Olsen. ‘Het was geweldig met hem te praten en hem te omarmen. En om te zien dat het met hem en zijn familie goed gaat.’

De meeste spelers van Denemarken wisten niet dat Eriksen hen zou bezoeken. De voetballer van Inter verscheen op de training met zijn twee zoons en hun moeder. ‘Dat was precies wat we allemaal nodig hadden. Het was een gevoel van vreugde en liefde. Hem met zijn familie te zien was fantastisch’, zei middenvelder Christiaan Nörgaard. ‘Dat heeft ons een boost gegeven voor het duel met Rusland.’

Denemarken speelt dinsdag in Kopenhagen tegen de Russen. Ze verloren eerder de wedstrijden tegen Fin..

