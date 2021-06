‘Ik kwam terug en weg was Cruijff’, zei Derksen over die andere Johan

‘Alleen op tv heb ik een grote bek’, zegt Johan Derksen, voetballer, analist en enfant terrible in de strijd tegen wat hij woke vindt. Een beetje klopt het wel. Op bezoek in Oudewater, tussen de meterslange en hoge kasten met cd’s en platen, vertelde hij achter een wolk sigarenrook best openhartig over ook de minne dagen in zijn leven. de harde overtredingen die zijn gebrek aan echt voetballend genie moesten compenseren, over de vroege dood van zijn vrouw, waardoor hij verdrietig en aanvankelijk radeloos achterbleef met een dochtertje. Zijn voorliefde voor de blues. Zijn vriendschappen met onder andere Harry Muskee, voortgesproten uit een jong managerschap van diens fameuze groep Cuby & The Blizzards. Geen wonder dat de dui..

