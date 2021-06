Noord-Macedonië: het land zonder zee is een deel van een deel

Vanavond treedt het Nederlands elftal aan tegen Noord-Macedonië tijdens de laatste wedstrijd in de groepsfase van het EK voetbal. Een makkie? Duisburg weet dat het niet zo is.

Amsterdam

Duisburg is de stad waar het Duitse voetbalelftal een historische nederlaag leed. Voor het eerst in 35 wedstrijden werd de Nationalmannschaft geklopt tijdens een kwalificatiematch voor het WK. De laatste keer was in 2001, toen Engeland met 5-1 won van de Bondsrepubliek. Op 31 mei dit jaar werd het 1-2. En de tegenstander heette Noord-Macedonië.

De openingsgoal kwam van de 37-jarige veteraan Goran Pandev, groot geworden in de Italiaanse competitie. Nadat Ilkay Gundogan voor de Duitsers via een penalty had gelijkgemaakt, scoorde Eljif Elmas vijf minuten voor tijd de tweede, beslissende treffer. En de scheidsrechter zag – een gelukje voor de Noord-Macedoniërs – over het hoofd dat Emre Can bij een Duitse corner hands maakte.

