Anna van der Breggen wil nog één keer knallen: ‘Maar als ik niet win, ben ik net zo gelukkig’

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

Wijsheid

‘De keuze om na de Olympische Spelen in Tokio te stoppen met wielrennen, is er voor mij eentje zonder vraagteken. De buitenwacht stelt wel vragen bij mijn besluit. Het gaat goed, ik win nog wedstrijden, dus waarom stoppen? Voor mij is stoppen niet afhankelijk van of het goed gaat of niet. Het is een gevoel. Ik voel dat mijn motivatie minder is en vraag me soms af: waarom moet ik jaar in jaar uit laten zien dat ik goed ben en kan winnen? Ik wil dat niet meer. Niet omdat ik fietsen niet meer leuk vind, maar ik heb gewoon zin in een volgende stap: ploegleider worden bij mijn team. Om het heel bot te ze..

