Oranje wint van Oostenrijk en gaat naar de achtste finales

Na de winst op Oostenrijk is Nederland al na twee wedstrijden verzekerd van de volgende ronde op het EK voetbal. Oranje weet zelfs al dat het groepswinnaar is, en daarom naar alle waarschijnlijk niet zo’n heel sterke tegenstander treft in de achtste finales.

Amsterdam

Na elf minuten benutte Memphis Depay, van wie donderdag bekend werd dat hij volgend seizoen voor het Barcelona van Ronald Koeman gaat spelen, een strafschop. Vlak voor rust miste Nederland een aantal goede kansen, maar na ruim een uur scoorde Denzel Dumfries op aangeven van invaller Donyell Malen de tweede goal. Het was als verdediger al zijn tweede doelpunt dit toernooi, nadat hij eerder de wedstrijd tegen de Oekraïners met een kopbal had beslist. Een van de beste spelers was opnieuw Frenkie de Jong.

Een heel hoogstaande wedstrijd was het niet in de Johan Cruijff Arena, maar dat zal de meeste supporters waarschijnlijk niet deren, want het elftal van Frank de Boer weet nu al dat het groepswinnaar is en daarom voor de achtste fina..

