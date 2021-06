De tank van Kiki Bertens is na de Spelen echt leeg. ‘Ik heb nu het idee dat dit niet meer gaat’

Kiki Bertens wil haar tennisracket na dit seizoen aan de wilgen hangen. De beste tennisser van Nederland kampt met een slepende blessure en heeft in de coronatijd ontdekt dat er ook een leven na tennis bestaat.

Amersfoort

Bertens maakt haar voornemen om na de zomer te stoppen kenbaar in een interview bij de NOS. ‘Ik heb altijd het maximale gegeven, maar ik heb nu het idee dat dit niet meer gaat. Je moet fysiek en mentaal top zijn, om dit vol te kunnen houden. Dat lukt mij niet meer.’ In oktober werd Bertens geopereerd, maar het herstel wil nog niet vlotten. Desondanks is ze nog altijd de nummer twintig van de wereld.

Bertens (29) begon pas op haar twaalfde met tennissen. In 2006 debuteerde ze op een ITF-toernooi, het op-een-na hoogste tennisniveau. Vijf jaar later stond ze voor het eerst op het hoogste niveau, op het WTA-toernooi van Rosmalen. In augustus 2015 ging ze samenwerken met oud-tennisser Raemon Sluiter, en vanaf dat moment raakte haar l..

