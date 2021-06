Maarten Stekelenburg (38), nestor van het EK en de verrassing van Oranje

Maarten Stekelenburg (38) is de oudste van ruim zeshonderd spelers op het EK. ‘Ik heb het gelezen. Het is leuk, maar niet meer dan dat.’ Waarmee hij zich ook bewijst als de koning van de onderkoelde antwoorden.

Amsterdam

Stekelenburg is een rustige, uitstekende, technisch vaardige doelman en een wat bedaard pratende man van 38. Zo’n opmerking dat hij de oudste is, twee dagen voor het duel met Oostenrijk in Amsterdam, daarvan gaat hij dus niet opeens opgewonden doen.

Hij constateert het. Ha, fijn. Trouwens, hoe hij hier op het EK verzeild raakte, dat is dan wel bijzonder, daarvan maakt zijn stem een hupje, al is het voorzichtig.

beloning

‘Als je me aan het begin van het seizoen had gevraagd of ik op het EK eerste doelman was, had ik je waarschijnlijk uitgelachen. Maar dat is ook voetbal. Je ziet wat er gebeurt. Ik had een prima seizoen met Ajax, dan is dit de beloning.’

Voetbal is ook een kwestie van toeval. Hij vertrok in 2011 van Ajax, in tijden va..

