Hadrianus bouwde al het eerste muurtje tussen Engeland en Schotland

Vandaag spelen Engeland en Schotland tegen elkaar tijdens het EK voetbal. De rivaliteit tussen de partners in het Verenigde Koninkrijk gaat veel verder dan voetbal.

Schotse supporters bedanken de National Health Service voor de zorg in coronatijden.

Londen

Maar daar gaat het vandaag wel om. De stand van zaken, na de eerste wedstrijden in Groep D: Tsjechië aan kop, dankzij een 2-0 winst op Schotland, Engeland op plek twee, na een 1-0 zege op Kroatië, dat nu derde staat. De Schotten moeten dus winnen van Engeland om hekkensluiter af te zijn. En dat is teleurstellend voor de Tartan Army, zoals het Schotse supporterslegioen het team noemt. Vrijwel alle 5,5 miljoen Schotten keken reikhalzend uit naar hun eerste eindronde EK sinds 1996.

voortekenen

De voortekenen zijn niet goed, en in Schotland, waar bijgeloof en doordesemde gereformeerdheid aan weerszijden van hetzelfde geitenpad liggen, telt dat. De moeder van alle matches wordt gespeeld op Wembley en dat is heilige Engelse grond in Londen.

De..

