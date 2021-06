De Fin Teemu Pukki: spits van een een team zonder sterren

In een elftal zonder sterren is Teemu Pukki (31) de bekendste naam. De Finnen maken hun debuut op het EK en kunnen zich woensdag zelfs plaatsen voor de volgende ronde.

Sint-Petersburg

De Finse voetballers zullen zich het debuut van hun land op een groot eindtoernooi ongetwijfeld anders hebben voorgesteld. Natuurlijk, voor het resultaat, een 1-0-zege op Denemarken, hadden de Finnen ongetwijfeld getekend. De wedstrijd in Kopenhagen werd echter overschaduwd door het uitvallen van de Deense sterspeler Christian Eriksen, die aan het einde van de eerste helft een hartstilstand kreeg. Kordaat optreden van de teamarts en aanvoerder Simon Kjaer hebben naar alle waarschijnlijk voorkomen dat Eriksen overleed, maar voetbal was even totaal niet belangrijk meer. Met Eriksen gaat het gelukkig weer een stuk beter, maar achteraf vonden de Denen dat ze de wedstrijd nooit uit hadden moeten spelen.

Voor de Finnen was het oo..

