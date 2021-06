Het EK is ook een debutantenbal. Hoe verging het de eendagsvliegen?

Amsterdam

Echte eenmalige deelnemers aan een internationaal voetbaltoernooi zijn er maar weinig. Sommige landen die slechts een enkele keer deelnamen, waren wel van de partij tijdens een wereldkampioenschap of de Olympische Spelen. Als we het Europees houden, gaat het om acht landen.

Finland en Noord-Macedonië (over zes dagen de tegenstander van Oranje) debuteren nu voor het eerst, bij dit gekke, uitgestelde, in allerlei speelsteden georganiseerde EK. Beide landen speelden dit weekend al hun eerste wedstrijden. Finland won zaterdag in stadion Parken (Kopenhagen) met 1-0 in een beladen wedstrijd van Denemarken, en Noord-Macedonië verloor zondag met 1-3 in de Nationale Arena in de Roemeense hoofdstad Boekarest van Oostenrijk.

Slovenië en Noorweg..

