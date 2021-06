Oekraïne moet EK-shirt aanpassen, maar te zien zal die aanpassing niet zijn

Kiev

Oekraïne moet het shirt aanpassen dat wordt gebruikt tijdens het EK Voetbal. Te zien zal die aanpassing echter niet zijn, het gaat om een slogan aan de binnenkant. In het oorspronkelijke shirt staat ‘Glorie aan de helden’, maar dit is volgens de UEFA een slogan die ‘duidelijk politiek van aard is’. Het zou verwijzen naar een leuze die anti-Russische demonstranten gebruikten in 2014, toen er succesvol werd gedemonstreerd tegen de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj. ‘Glorie aan Oekraïne’, komt er nu te staan, nadat de Russen hadden geklaagd. Helemaal tevreden zullen de Russen echter niet zijn, want aan de voorkant van het shirt hoeft niets te veranderen. Daar is een kaart van Oekraïne te zien, met de Krim. Dit gebied werd in 2..

