Analisten spreken zich uit: Frankrijk de grote favoriet, Oranje is een vraagteken

De Oranjekoorts neemt toe in het land, maar of we kans maken ... Achttienvoudig international (tegenwoordig ESPN-analist) Hedwiges Maduro en Pieter Zwart, hoofdredacteur van Voetbal International over hun verwachtingen van het EK voetbal. ‘Het is met Frank de Boer een aaneenschakeling van knulligheden.’

over de favoriet

Maduro: ‘Daar kan ik duidelijk over zijn: dat is Frankrijk. Daarachter komen Engeland, België, Spanje en Italië en daar weer achter Portugal en Duitsland. Nederland is wat mij betreft een outsider. Frankrijk heeft alles, zij zijn met spelers als Kanté, Pavard en Mbappé op elke linie sterk bezet en hebben veel mogelijkheden. De Engelsen worden ook hoog aangeschreven, maar bij hun is het - net als bij Nederland - toch vaak net niet. Spanje volg ik met extra interesse, (Maduro voetbalde zes jaar in dat land, red.), maar zij zijn volop in ontwikkeling met jonge spelers, er wordt geen titel van ze geëist.’

Zwart: ‘Ik ga daarin mee: Frankrijk is dé favoriet. Bondscoach Deschamps maakt het niet te ingewikkeld en daar ligt hun kra..

