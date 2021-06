Onderzoek naar ‘wondersloffen’ van Sifan

De schoenen waarop Sifan Hassan zondag op de FBK Games in Hengelo een wereldrecord op de 10.000 meter liep, zijn in beslag genomen door wereldatletiekbond World Athletics. De recordschoenen worden onderworpen aan een onderzoek om te kijken of er niet is gesjoemeld met het materiaal.

Hengelo

Toen Hassan na haar wedstrijd op blote voeten de pers te woord stond in de mixed-zone, werd haar manager Sander Ogink in het FBK stadion aangesproken door een jurylid. Hij had haar spikes van het type Dragonfly van Nike bij zich. ‘Het jurylid maakte foto’s van de schoenen en schreef informatie op van het type. Ze zijn nu onderweg naar het laboratorium in Zweden’, vertelt Ogink. Volgens Ogink is het voor het eerst dat een atleet schoenen moet afgeven aan World Athletics.

Hassan was zondag met een tijd van 29.06,82 ruim tien seconden sneller dan de oude toptijd van de Ethiopische Almaz Ayana, die in 2016 op de Spelen van Rio 29.17,45 liep. Ze haalde in krap een halfuur een gemiddelde snelheid van 20,6 kilometer per uur.

Ze liep op sch..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .