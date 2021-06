Beter, sneller sterker. Hoe Matthijs de Ligt zich naar de Europese top werkte

‘Als je Matthijs zo ziet en hoort praten, dan denk je weleens: hij zit in de vut hij is zestigplusser’, sprak Barcelona-speler Frenkie de Jong een paar jaar geleden over De Ligt. De generatiegenoot zei het met een knipoog, een kern van waarheid zat er zeker in. Niet voor niets was De Ligt al aanvoerder bij Ajax in 2019, destijds negentien (!) jaar. Hij nam Ajax in het succesvolle Champions League-seizoen meermalen bij de hand, waaronder in de kwartfinale tegen Juventus: in Turijn knikte hij de 1-2 tegen de touwen. En in Italië gaan er steeds meer stemmen op om de centrumverdediger volgend seizoen capitano van Juventus te maken, al was het al omdat hij zijn interview in het Italiaans geeft, dat kunnen ze aan de andere zijde van de Alpen w..

