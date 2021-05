Olympisch kampioen Ids Postma stopte met schaatsen zonder een traan te laten en werd boer

Welke rol spelen bloed, zweet en geweten in de topsport? In deze serie vertellen mensen uit de sport over wat goed en kwaad is in hun carrière en over hoe ze belangrijke keuzes maken. Vandaag: Ids Postma (47), voormalig Nederlands langebaanschaatser. Hij werd twee keer – in 1997 en 1998 – wereldkampioen allround en behaalde olympisch goud én zilver (ook in 1998). Hij is getrouwd met de Duitse schaatster Anni Friesinger. Ze hebben twee dochters.