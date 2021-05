Onverwachte promotie NEC naar Eredivisie

Breda

De Nijmegenaren wonnen zondag in de finale van de play-offs van NAC Breda met 1-2. NEC degradeerde in 2017 uit de eredivisie en speelde de jaren daarna niet mee voor het kampioenschap.

De Nijmegenaren eindigden dit seizoen als zevende en verloren liefst twaalf wedstrijden. In de play-offs viel alles op zijn plek. NEC won overtuigend van Almere City FC (0-4) en Roda JC (3-0), en sloeg in de slotfase toe bij NAC. ‘Clubs die wat lager zijn geëindigd, komen als underdog in de play-offs. Als je dan de eerste wint, kom je in een flow', zegt algemeen directeur Wilco van Schaik. ‘We zijn heel trots op onze trainer Rogier Meijer. Het is een jonge trainer, die vorig seizoen vlieguren mocht maken in een drie-eenheid met Adrie Bogers en François Gesthuizen. Daar snapte niemand wat van, maar dat deden we wel met een voorbedacht doel. Hij heeft het uitstekend gedaan, is rustig gebleven en heeft altijd zijn eigen plan uitgevoerd.'

Miljardair Marcel Boekhoorn heeft toegezegd weer flink te investeren in de club. De 61-jarige Boekhoorn financierde in het verleden meerdere aankopen van NEC, maar verdween in 2014 naar de achtergrond omdat hij het niet eens was met het beleid van de club. Van Schaik: 'Boekhoorn heeft gezegd: als dat zo is en ik kan met gemeenten goede afspraken maken over het stadion, dan wil ik structureel de club wat meer gaan helpen. Dat zullen echt geen miljoenen zijn per jaar, maar het kan wel zorgen voor rust in de club en dus voor continuïteit. Dat is belangrijk.' <

aangifte na geweld hooligans

Tientallen agenten doen aangifte van mishandeling dan wel poging tot doodslag tegen een groep relschoppers die zondagavond na de wedstrijd tussen NAC en NEC bij het Rat Verlegh Stadion in Breda de politie heeft belaagd. Meerdere agenten raakten gewond. Een agent heeft een botbreuk in zijn hand opgelopen. Zes mannen zijn aangehouden en zitten vast. De politie moest hardhandig ingrijpen bij het voetbalstadion nadat het Bredase NAC de finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie had verloren van NEC uit Nijmegen (1-2). Supporters bekogelden de politie met hekwerken, fietsen, vuurwerk en glas. Politie en ME voerden charges uit. NAC-supporters probeerden het stadion in te gaan. Ook gooiden de relschoppers huurscooters op de weg om de doorgang te belemmeren. De politie moest de voetbalsupporters met wapenstokken en schilden tegenhouden.