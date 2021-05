NEC moet vrezen voor NAC

Als geschiedenis en statistiek het laatste woord hebben, speelt NAC na de zomer weer in de eredivisie. Het ‘Avondje NAC’ is berucht. Maar Nijmegen verwacht winst in Breda.

Breda-Nijmegen

Zondag vindt de finale play off plaats, de laatste van de speelrondes die uitmaken welke voetbalclubs vanaf augustus in de ere- dan wel eerste (Keuken Kampioen) divisie spelen. NAC-NEC wordt om zes uur gespeeld in het Rat Verlegh Stadion. In Breda: dat komt omdat NAC in de eindstand van de reguliere competitie hoger stond dan NEC. NAC bereikte de finale door uit tegen Emmen de strafschoppen te winnen: 3-4 na een 1-1 wedstrijd. NEC versloeg thuis Roda JC met 3-0.

Beide clubs spelen al een jaar of vier in de eerste divisie, onder het niveau uit hun roemrucht verleden. Hoewel NEC Nijmegen en Vitesse Arnhem de echte regionale rivaliteit hebben, heeft ook de grappige afkorting NAC-NEC legendevorming opgeleverd. Het ‘Avo..

