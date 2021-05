Ex-roker wil naar de Spelen toe

Amersfoort

‘Als iemand hem kan bijhouden hier, dan ben ik het natuurlijk wel.’ Het was een logische gedachte die zich eind maart opdrong aan Koreman, toen hij in een supermarkt in Vlaardingen getuige was van een ordinaire winkeldiefstel. Terwijl de dief met het uitsmijterspostuur het op een stevig sprinten zette, meldde de atleet bij het verbouwereerde winkelpersoneel dat hij de man wel zou achterhalen. En zo geschiedde: binnen niet al te lange tijd stond Koreman oog in oog met de man die nogal verward bleek te zijn.

applaus

De diagnose, als dank voor de heldendaad? Twee gebroken ribben. Een zure beloning, helemaal wanneer je bedenkt dat de dief nooit is aangehouden. ‘De blessure verstoort mijn voorbereiding op de Olympisc..

