Top van sportwereld lijdt niet onder corona

Altijd de speler volgen, niet de bal: Salo Muller was fysio bij Ajax. ‘Koppen is ongezond’

In deze serie vertellen mensen uit de sport over wat goed en kwaad is in hun carrière en over hoe ze belangrijke keuzes maken. Vandaag: Salo Muller (85), fysiotherapeut bij Ajax van 1960 tot 1972.