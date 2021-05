PSV bekijkt veiligheid Eran Zahavi

PSV heeft in overleg met de politie en de autoriteiten gekeken naar de veiligheid van Eran Zahavi, wiens gezin zondag thuis in Amsterdam werd overvallen.

Amsterdam

De club wilde niet zeggen of en hoe Zahavi nu wordt beveiligd. De selectie van trainer Roger Schmidt begint dinsdag aan de voorbereiding op de laatste twee competitiewedstrijden van het seizoen. Het is onduidelijk of Zahavi daarbij is.

De overval heeft het gezin van de Israëlische international, dit seizoen goed voor tien doelpunten in de eredivisie, flink aangegrepen. De 33-jarige Israëliër werd zondag in de bus op weg naar Tilburg gebeld door zijn vrouw. De overval was op dat moment aan de gang. PSV’ers die bij Zahavi in de bus zaten, hadden al snel door dat er iets aan de hand was. De aanvaller, die op de bank zou beginnen tegen Willem II, werd bij aankomst in Tilburg direct door een PSV-medewerker naar huis teruggebracht.

De Israëliër besloot zich vorig jaar bij zijn komst naar Nederland in de Amsterdamse wijk Buitenveldert te vestigen, omdat daar een Joodse gemeenschap zit.

De vrouw van de spits en vier jonge kinderen (waarvan er drie van hen zijn) werden tijdens de overval in hun huis vastgebonden. Zijn vrouw werd ook bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn er met verschillende persoonlijke eigendommen en contant geld vandoor gegaan en lieten de vrouw en de kinderen hulpeloos achter, aldus de politie. De slachtoffers hebben geen letsel opgelopen, maar de overval is voor alle betrokkenen erg heftig en traumatisch geweest, zegt de politie. Er is slachtofferhulp ingeschakeld.

Zahavi spreekt op Instagram in het Hebreeuws van een ‘zeer onplezierige gebeurtenis' die ‘veel verder gaat dan een normale inbraak en diefstal'. <