De Boer ziet Robben niet bij Oranje spelen

Bondscoach Frank de Boer gaat Arjen Robben niet selecteren voor het EK van komende zomer. De 37-jarige aanvaller van FC Groningen leek eindelijk verlost van zijn fysieke problemen en blonk zondag uit in de met 4-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen FC Emmen. Hij zei na afloop open te staan voor een terugkeer in het Nederlands elftal. ‘Ik denk dat we dat even langs de zijlijn moeten parkeren', reageerde De Boer maandag vanuit Zeist. ‘Hij heeft in 2019 voor het laatst een hele wedstrijd gespeeld.' En: ‘Zeg nooit ‘nooit'. ‘Maar op dit moment sluit ik het uit', aldus de bondscoach. <