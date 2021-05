Raad wil uitleg over kampioensfeest Ajax

Partijen in de Amsterdamse gemeenteraad willen uitleg van burgemeester Femke Halsema over de vele fans die zondag bij de Johan Cruijff ArenA een feestje vierden vanwege het kampioenschap van Ajax.

Amsterdam

‘Wij feliciteren Ajax van harte met het 35e kampioenschap', schrijft de Amsterdamse VVD op Twitter. ‘De beelden van een grote mensenmassa zonder enige afstand van elkaar zijn echter pijnlijk, nu we nog steeds helaas te maken hebben met corona.’ De liberalen willen dan ook van de burgemeester horen wat de afwegingen waren om niet in te grijpen bij het kampioensfeest.

De ChristenUnie in de hoofdstad heeft ook schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de handelwijze van zondag. ‘Hoewel het kampioenschap voor #Ajax en de supporters natuurlijk fantastisch is, is wat gisteren gebeurde onacceptabel', zegt fractievoorzitter Gerjan van den Heuvel op Twitter. De partij wil de schijn van rechtsongelijkheid voorkomen, ‘alsof het in dit geval toegestaan zou zijn omdat het Ajax betreft'. De ChristenUnie wil onder meer weten waarom er geen noodverordening is afgekondigd voor de omgeving van het stadion.

Zorgminister Hugo de Jonge vindt dat Ajax meer ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid' had moeten nemen door de spelers niet het landskampioenschap te laten vieren met duizenden supporters bij de Johan Cruijff ArenA. De fans trokken zich daarbij weinig meer aan van de coronamaatregelen.

De Jonge erkent dat hij als Rotterdammer ‘sowieso met heel weinig vrolijkheid’ kijkt naar kampioensfeestjes van Ajax. ‘Maar nu helemaal', zo verklaarde hij. ‘Ik denk dat het goed is om ons te realiseren dat we ons nog een hele tijd aan de regels hebben te houden. We moeten echt nog even gedisciplineerd zijn.’

escalatie voorkomen

Bij de ArenA kwamen zo'n 12.000 supporters hun voetbalclub toejuichen na het behalen van de landstitel. Ze stonden dicht op elkaar en hielden zich niet aan de coronaregels. De gemeente liet zondag al weten dat er niet is ingegrepen om ‘ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen'. De driehoek vroeg Ajax op een gegeven moment wel om de spontane huldiging te beëindigen. <