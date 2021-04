Altijd de speler volgen, niet de bal

Welke rol spelen bloed, zweet en geweten in de topsport? In deze serie vertellen mensen uit de sport over wat goed en kwaad is in hun carrière en over hoe ze belangrijke keuzes maken. Vandaag: Salo Muller (85), fysiotherapeut bij Ajax van 1960 tot 1972.

bloed

'In de sporttherapie heb ik meer met bloed te maken gehad dan in de gewone privépraktijk. De meest in het oog springende blessure was de bloedneus van Johan Neeskens na een venijnige elleboogstoot van Willem van Hanegem. Als ‘bloed’ staat voor blessureleed, dan had ik het meeste werk aan zweepslagen en andere spierblessures. Ik herinner me verder nog heel goed de breuk in de rechterpols van Wim Suurbier en de kuitbreuk van Ruud Krol. Bij voetbalknieoperaties was ik aanwezig om zo mijn kennis te vergroten.

Ik heb nog nooit tijdens een wedstrijd bij een ontstane blessure met m'n handen in het haar gezeten. Ik volgde altijd de speler en niet de bal. Als ik zag dat de speler een schop had gekregen en het spel g..

