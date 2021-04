Willy van der Kuijlen (1946-2021): kappen, schieten en scoren

De maandag in zijn woonplaats Helmond overleden Willy van der Kuijlen was niet alleen een clubicoon van PSV, maar ook een hommage aan de eenvoud. Hij scoorde in 544 wedstrijden in het betaald voetbal 311 doelpunten, maar juichte zelden en werd er ook niet rijk van.

Dat er in 2004 bij het Philips Stadion in Eindhoven een standbeeld van het kwam en er in 2011 een door Frans van den Nieuwenhof geschreven biografie verscheen (‘Onze Willy – voor altijd Mister PSV‘), verbaasde hem. En al die goals? ‘Ik ben altijd bezig geweest met dat we goed voetbal moesten laten zien. Wie dan de goals maakte, dat maakte me eigenlijk helemaal niks uit. Je hebt altijd bij een club dat er een is die wat beter is in afwerken. En dat ben ik dan schijnbaar geweest.’

Willy van der Kuijlen was als voetballer ‘tweebenig’, schoot en scoorde met links en rechts. Hij schakelde verdedigers uit met een karakteristieke dubbele kapbeweging. Vandaar zijn bijnaam Skiete Willy en het drievoudig snoer van zijn voetbalfilosofie: k..

