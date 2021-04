Invictus Games naar volgend jaar april

Den Haag

De Invictus Games worden volgend jaar van 16 tot en met 22 april in Den Haag gehouden. Het internationale sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen kon dit jaar voor de tweede keer niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Het evenement zou oorspronkelijk al in 2020 worden gehouden in het Zuiderpark in Den Haag. Vanwege de coronapandemie werd het evenement verplaatst naar eind mei van dit jaar, maar ook die datum bleek niet haalbaar. De Invictus Games zijn een initiatief van de Britse prins Harry. De eerste editie was in 2014 in Londen. Harry en zijn vrouw Meghan maken voor Netflix een documentaire over de Invictus Games. <