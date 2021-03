Kijken naar wat nog wél mogelijk is, dat was paralympisch kampioen Bibian Mentel (1972-2021) ten voeten uit

Drie keer werd Bibian Mentel paralympisch kampioen snowboarden, maar veel meer nog zal ze worden herinnerd als het toonbeeld van positivisme en doorzettingsvermogen, nadat ze vijftien keer te horen kreeg dat de kanker in haar lichaam was teruggekeerd. Ze overleed maandag op 48-jarige leeftijd.

De vrouw met negen levens werd ze genoemd. Vijftien keer kreeg paralympisch kampioen Bibian Mentel te horen dat de kanker in haar lichaam was teruggekeerd. Toen artsen onlangs uitzaaiingen in haar hersenen ontdekten, bleek zelfs aan haar onverzettelijkheid een grens te zitten.

Als iemand in de sport het toonbeeld van positivisme en doorzettingsvermogen was, dan was het Bibian Mentel, de voormalig rechtenstudent die op 23-jarige leeftijd begon met snowboarden, betoverd als ze was door de sneeuw, de snelheid en de vrijheid die het leventje als sporter haar bood. Slapen deed ze in een oude PTT-bus, eten uit blikken Struik.

