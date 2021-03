Paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel (48) overleden

Paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel is maandag op 48-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie via een bericht op Instagram laten weten.

Utrecht

De Utrechtse leed al lang aan kanker. Begin maart werd bekendgemaakt dat ze uitzaaiingen in haar hersenen had en dat genezing volgens haar artsen niet meer mogelijk was.

Bij snowboardster Mentel werd op 27-jarige leeftijd botkanker geconstateerd. Daardoor moest haar onderbeen worden geamputeerd. De ziekte keerde telkens terug, en steeds wist Mentel zich op te richten. Slechts vier maanden na haar amputatie stond ze alweer op haar snowboard en zeven maanden later werd ze Nederlands kampioen snowboardcross bij de validen.

Ze ijverde voor de toevoeging van haar sport bij de Paralympische Spelen. Bij de eerste editie in 2014 in het Russische Sotsji veroverde Mentel goud op de snowboardcross. Vier jaar later in Pyeongchang pakte ze zelfs..

