Geen fans bij Spelen in Tokio

Bij de Olympische Spelen in Tokio zullen definitief geen buitenlandse supporters op de tribune zitten.

Amsterdam

Het hing al even in de lucht, maar zaterdag maakte gastland Japan officieel bekend deze zomer geen internationaal publiek toe te laten tot de Olympische Spelen in Tokio. Gevreesd wordt dat anders het aantal coronabesmettingen verder zal oplopen.

Niet-Japanners die een kaartje hebben gekocht, krijgen van de organisatie het aankoopbedrag terug. De Nederlandse reisbureaus ATPI en Zoover hebben in totaal ongeveer 15.000 toegangsbewijzen verkocht voor de Olympische Spelen van Tokio.

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité betreurt het ontbreken van buitenlandse sportliefhebbers bij de Spelen. ‘We weten dat dit voor iedereen een groot offer is.’

De Japanse organisatie moet in totaal zo'n 600...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .