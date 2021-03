Kickboxer Robbie Hageman eiste een bijbel in de politiecel en leeft nu elk dag met God

Nadat Robbie Hageman (29) iemand veel te hard had geraakt, ging hij voor het eerst bij zichzelf te rade. Nu wil hij snel terug in de ring én mensen inspireren met zijn verhaal.

Nuenen

Angst? Als het aan Hageman lag, nam hij liever vandaag dan morgen weer plaats in de ring. De kickbokswereld leefde erg met hem mee, toen kranten en sociale media begin maart 2019 de droevig stemmende boodschap brachten dat het gedaan was met zijn loopbaan. Een stevig gezwel in het achterhoofd, aan het licht gekomen na het verlies op knock-out tegen de Rus Dmitrii Menshikov, leidde abrupt tot een afzwaaien.

‘Ik vocht mijn eerste officiële partij voor de bekende kickboksorganisatie GLORY en er zouden nog zes gevechten volgen’, reconstrueert de in Eindhoven geboren en getogen Hageman, nu woonachtig in Nuenen. ‘Ik had een prima serie neergezet en merkte dat mijn kansen op lucratieve partijen toenamen. Ik had alleen de pech dat mijn oors..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .