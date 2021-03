VVV-voetballer Christian Kum: ‘Degradatievoetbal kun je niet leren’

In een periode waarin Europese grootmachten als Chelsea en Real Madrid voorzichtig vooruitkijken naar de Champions League-finale in Istanbul, strijden in de Nederlandse competitie PEC Zwolle en VVV-Venlo voor handhaving in de eredivisie. In het MAC3PARK Stadion in Zwolle spelen ze zondag om de voorsprong op de drie staartploegen Willem II, ADO Den Haag en FC Emmen te vergroten.