Oranje atletieksucces wekt interesse

Torun

De equipe eindigde in het medailleklassement als eerste, boven grote atletieklanden als Groot-Brittannië en Duitsland. De 400 meter sprong eruit, met drie keer goud, zilver en brons. Femke Bol diende zich aan als de vedette van de toekomst; ze veroverde individueel goud op de 400 en goud met de estafetteploeg op de 4x400.

‘Soms staat er een talent op die boven alle talenten staat en Femke Bol lijkt er zo een’, zegt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie over de 21-jarige Amersfoortse. Hij kon niet anders dan heel blij zijn met die recordoogst, al is hij niet zo van het medailles tellen. ‘Ik constateer vooral met grote tevredenheid dat de verbreding en de stijging van het niveau in de atletiek zich rustig voortzet. Dit succes is er niet opeens, het is een opgebouwd, langzaam groeiend proces in een naar onze mening goed systeem’, zegt hij.

Een redelijk uniek systeem ook, meent de technisch directeur. ‘Weinig landen werken met een centraal centrum zoals wij op Papendal, maar bij ons is het een van de sleutels voor de progressie die we hebben gemaakt. Andere landen kijken zeker naar ons model, die zien nu de spectaculaire ontwikkeling van de 400 meter. Maar we staan al langer op de radar. In het verleden kwamen andere landen onze kant op vanwege de meerkamp en het sprintsucces van Dafne Schippers.'

indoorseizoen

‘We zijn hartstikke blij met de progressie, zeker ook omdat het door de coronaperiode heen loopt. Van de zomer zagen we al prestaties die boven verwachting waren en dat heeft zich in het indoorseizoen voortgezet. We komen sterker uit de coronaperiode dan we erin gingen; meer kun je niet verwachten', stelt Roskam. ‘Als ik zie hoe we hier in de breedte in finales en om medailles meedoen, dan zegt dat absoluut wat. Maar het is een Europees kampioenschap en onze ambitie is om ook op het wereldtoneel mee te doen. Dus de logische volgende stap is dat we op een WK deze scores willen halen.’

Het succes op de 400 meter smaakt naar meer. Roskam wil dat de estafetteploegen in topvorm aan de WK estafette op 1 en 2 mei in Polen meedoen. Daar is voor de 4x400 bij de mannen en de 4x400 gemengd – een nieuw olympisch onderdeel – kwalificatie af te dwingen voor de komende Olympische Spelen in Tokio. ‘Dat wordt nog een hele puzzel, want om dat allemaal te realiseren, hebben we gewoon nog meer goede 400 meterlopers nodig. We moeten onze toppers als Femke Bol, Lieke Klaver en Tony van Diepen niet overbelasten.’

De Nederlandse atletiek lijkt momenteel in weelde te baden, maar de technisch directeur blijft kritisch. Roskam zegt daarover: ‘We willen in de breedte blijven doorgroeien en ik denk ook dat we goed op route zijn voor de Spelen, maar er is nog genoeg om niet tevreden over te zijn. We telden in Torun niet mee op de middellange afstanden. Onze atleten liepen moedig op de 800 en 1500 meter, gingen niet achteraan hangen, maar als je er dan toch in de eerste ronde uitvliegt, ben je nog niet toe aan het grote werk.’ <