Schulting wil in Dordt beste zijn

Cees (spreek uit: ‘Sees’) Juffermans neemt de telefoon op, lacht vriendelijk en excuseert zich voor het feit dat hij in zijn achtertuin net een boterhammetje met pindakaas gesmeerd heeft. De toernooidirecteur, vroeger zelf een topper in het Nederlandse shorttrack en ook voormalig langebaanschaatser, heeft kennelijk geen angst voor het gewone gekregen in deze bijzondere dagen. ‘Natuurlijk is het hartstikke spannend allemaal’, zo begint Juffermans zijn relaas. ‘Door corona is alles anders en moet ik vooral vanuit huis werken. Maar we staan op een prettige manier op scherp met de ploeg en laten niets aan het toeval over. Ik zou niet weten waarom het WK geen geweldige happening kan worden.’

Dordrecht

stabiele factor

In eerste aanleg, weet Juffermans, zou het toernooi worden verreden in Ahoy, waar duizenden liefhebbers getuige hadden kunnen zijn van topsport pur sang. Met Sportboulevard Dordrecht is een meer dan uitstekend alternatief gevonden, nu corona een WK in het Rotterdamse sportpaleis onmogelijk maakt. ‘We hebben eerder al in Dordrecht World Cups gehad en dat is heel goed bevallen. De schaatsbond heeft een goede relatie met de directie, dat is heel belangrijk. Natuurlijk is het jammer dat er geen publiek aanwezig kan zijn, maar we hebben daarop geanticipeerd door de ijshal (Drechtstedenhal) ongelooflijk strak aan te kleden. Shorttrackliefhebbers die vanaf vrijdag voor de televisie zitten, zien de actie van het bee..

