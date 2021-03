Zorgen na grote Europese uitbraak van paardenvirus

Den Haag

Het ministerie staat in nauw contact met de sector om te horen of er ondersteuning nodig is. ‘De sector is hier goed op ingericht en neemt al jaren maatregelen om deze ziekte te beheersen en heeft ook een goede informatievoorziening en advies voor paardenhouders online staan.’

Het paardenvirus is op 21 februari wel vastgesteld in Ede, meldt de Sectorraad Paarden die de collectieve belangen van de branche behartigt. Verder is het nog nergens aangetroffen in Nederland. De virusinfectie is een veelvoorkomende ziekte in Europa en steekt elk jaar wel ergens de kop op.

Op een concours in het Spaanse Valencia is een grote uitbraak van het rhinopneumonie-virus. De internationale paardensportfederatie FEI heeft vrijwel alle internationale wedstrijden in Europa wegens de uitbraak in Valencia tot 28 maart geschrapt.

De Nederlandse hippische sportfederatie KNHS is bijzonder bezorgd over de uitbraak in Europa. Bijna alle internationale wedstrijden zijn inmiddels in tien Europese landen tot eind maart stilgelegd door de internationale organisatie FEI. ‘Wat ik heb begrepen zijn er drie varianten”, zegt Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS. ‘De ergste van de drie heeft toegeslagen. Dat betekent dat er ook paarden doodgaan.’

Dat het virus uitbrak op een topsportevenement in Valencia is complicerend. Fledderus: ‘Het gebeurde op een plaats waar heel veel paarden bij elkaar zijn. In elk geval meer dan zevenhonderd. Van alle Nederlanders die er waren, zitten nog drie ruiters daar in quarantaine. Enkele van hun paarden vertonen lichte verschijnselen, de andere zijn gezond.' <