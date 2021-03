Van der Breggen wint Omloop

Wielrenster Anna van der Breggen is haar laatste seizoen begonnen met een mooie overwinning. De regerend wereldkampioene zegevierde in de Omloop Het Nieuwsblad, ook bij de vrouwen de openingskoers van het jaar. De 30-jarige Van der Breggen reed op 14 kilometer van de finish in de beklimming van de Bosberg weg van haar medevluchters en soleerde naar de zege in aankomstplaats Ninove. Bij de mannen won de Italiaan Davide Ballerini. Na enkele ontsnappingspogingen in de laatste heuvelzone bereikte een omvangrijke groep Ninove. Daar was de renner van Deceuninck - Quick-Step de snelste in de sprint. Ballerini hield de Brit Jake Stewart en de Belg Sep Vanmarcke achter zich. Het was al de derde overwinning van het seizoen voor de 26-jarige Italiaan na twee ritzeges in de Ronde van de Provence. <