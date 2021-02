‘Verslavend’ hardlopen wint aan populariteit: ‘We willen de strijd aan tegen overgewicht en kanker’

Hardlopers lopen over de Erasmusbrug in Rotterdam. Inmiddels telt Nederland meer dan een miljoen recreatieve hardlopers, aldus Olivier Heimel.

Martijn van der Maat (43) uit Boskoop heeft rossig haar, een vriendin uit Honselersdijk, veel energie en een buitengewoon volle agenda. In het verleden was hij soms zestig uur per week werkzaam als gespecialiseerd consultant bij de Rabobank. Anno 2021 heeft hij een parttime baan als controller in de groensector, zet hij zijn eerste stappen als docent in het vmbo en doet hij vrijwilligerswerk bij diverse instellingen. Veel gelegenheid voor een tijdrovende teamsport is er dus niet.

Gelukkig biedt hardlopen uitkomst. Er is, zo weet Van der Maat, niets comfortabeler dan snel de schoenen vast te binden en de wijde wereld in te trekken. ‘Ík ben zo’n tien..

