Marjan Olfers: ‘Acties tegen WK Qatar mogen niet ten koste van de sporters’

Sportjuriste en hoogleraar Marjan Olfers vindt dat acties vanuit de politiek of sportbonden en een eventuele boycot van het WK voetbal in Qatar niet over de ruggen van de spelers moet gaan.

Amsterdam

Dat liet ze donderdag via een bericht op Twitter weten. ‘Ik ben tegen WK’s in #Qatar. Dat gezegd hebbende: De keuzes voor rot-locatie en evt.een #boycot gaan altijd over rug van sporters. Sporters werken snoeihard om prestaties aan het publiek te tonen op #WK of #OS niveau, hebben geen stemrecht en kiezen niet de locatie. Dat doen bobo’s.’ Op woensdag was ze nog uitgesprokener: ‘De arbeidsomstandigheden in #Qatar rond de arbeiders zijn afschuwelijk = feit. Sporten in #Qatar is bizar.’

‘De bevindingen betekenen dat gemiddeld twaalf migrerende werknemers uit deze vijf Zuid-Aziatische landen elke week zijn omgekomen sinds de nacht in december 2010 toen de straten van Doha gevuld waren met extatische menigten die de uitverk..

